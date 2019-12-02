Сергей Светлов: У «Адмирала» было много академизма «Адмирал» проиграл «Спартаку», не забив во втором матче подряд.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча со «Спартаком» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Что можно сказать, когда не забиваем голов? – сказал Светлов на пресс-конференции. – Моменты были неплохие, но в целом игра по содержанию мне не понравилась.

«Спартак» не дал нам сыграть так, как мы хотели. Сегодня было много академизма – моменты были спонтанными, не наигранными».

Отметим, что «Адмирал» не забил во второй игре подряд. У команды осталось 38 очков и шестое место на Востоке. В следующем матче 6 декабря «Адмирал» примет «Витязь».