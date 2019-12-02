Пять игроков КХЛ сыграют за сборную Финляндии на «Кубке Первого канала» Турнир пройдет с 12 по 15 декабря.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен назвал состав команды на второй этап Еврохоккейтура – «Кубок Первого канала». В состав команды вошли пять игроков, выступающих в КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Сборная Финляндии:

вратари: Эту Лаурикайнен (ЮП), Юхо Олкинуора («Адмирал»);

защитники: Вилле Покка («Авангард»), Тармо Реунанен («Лукко»), Никлас Фриман, Элмери Эронен (оба – ХПК), Валттери Кемиляйнен («Таппара»), Микко Ниемеля («Кярпят»), Петтери Линдбом («Лозанна», Швейцария»), Илари Меларт, Миика Койвисто (оба – «Векше», Швеция), Микаэль Сеппяля (КалПА);

форварды: Отто Пааянен, Ере Саллинен, Тему Турунен (все – ХИФК), Эмели Суоми («Ильвес»), Миро Аалтонен («Витязь»), Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (оба – «Йокерит»), Юлиус Няттинен, Миска Сииконен, Петрус Палму (все – ЮП), Ханнес Бьернинен («Пеликанс»), Ере Карьялайнен («Таппара»), Валттери Пуустинен (ХПК), Ессе Пульюряви, Юхо Ламмикко (оба – «Кярпят»).

Напомним, «Кубок Первого канала» пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная Финляндии сыграет с Чехией (12 декабря в Пльзени), Швецией (14 декабря в Москве) и Россией (15 декабря в Санкт-Петербурге). Причем последний матч пройдет на футбольном стадионе «Газпром Арена».