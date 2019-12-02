Клод Жюльен: Я не могу тут стоять и говорить болельщикам «Монреаля», что счастлив - им нужны победы Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен – о поражении в гостевом матче против «Бостона» (1:3).

- Я не могу тут стоять и говорить болельщикам, что счастлив. Им нужны победы. Мы не побеждаем. Их не волнуют небольшие позитивные вещи, - приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, что это поражение стало для «Монреаля» восьмым подряд в регулярном чемпионате. После 27 матчей сезона «Канадиенс» набрали 28 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.