«Калгари» вернул Елесина в фарм-клуб

«Калгари Флэймз» отправил обратно в АХЛ российского защитника Александра Елесина, сообщает пресс-служба команды.
К сожалению, игрок так и не смог дебютировать НХЛ. В 15 матчах за «Стоктон Хит» он набрал 2 очка при показателе полезности «-2».
Отметим, что Александр является воспитанником ярославского хоккея. Дебют в КХЛ состоялся в 2016 году в составе хабаровского «Амура». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 109 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 11 результативных передач.
Летом этого года перешел из «Локомотива» в «Калгари».
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