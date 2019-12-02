«Калгари» вернул Елесина в фарм-клуб - Советский спорт
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02 декабря 2019 18:42ХоккейКорегин Владислав

«Калгари» вернул Елесина в фарм-клуб

В КХЛ игрок выступал в таких командах, как «Амур» и «Локомотив».

«Калгари Флэймз» отправил обратно в АХЛ российского защитника Александра Елесина, сообщает пресс-служба команды.

К сожалению, игрок так и не смог дебютировать НХЛ. В 15 матчах за «Стоктон Хит» он набрал 2 очка при показателе полезности «-2».

Отметим, что Александр является воспитанником ярославского хоккея. Дебют в КХЛ состоялся в 2016 году в составе хабаровского «Амура». Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 109 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 11 результативных передач.

Летом этого года перешел из «Локомотива» в «Калгари».

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