Брюс Кэссиди: Никак не мог предположить, что Пастрняк забросит 25 шайб к 1 декабря Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал успехи нападающего «Брюинз» Давида Пастрняка, на счету которого 25 голов в 27 матчах сезона.

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- Как и все, я знал, что Давид умеет забивать голы. Но предположить, что к 1 декабря на его счету уже будет 25, я никак не мог. Более того, на его счету могло быть уже 30 шайб или даже больше: не раз и не два соперников спасала только блестящая игра вратарей, - цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Напомним, что всего в текущем сезоне на счету 23-летнего чешского форварда «Бостона» 42 (25+17) очков, с которыми он занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги.