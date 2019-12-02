Давид Пастрняк: Мечтал бы добиться таких же вершин, как Овечкин Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк считает, что ему по силам добиться таких же успехов в НХЛ, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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- Я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным в том или ином виде. Но я бы, безусловно, мечтал добиться таких же вершин, как игрок. Думаю, мне это по силам, однако, конечно, не сразу. Овечкин - уникальный хоккеист. Его эффективность невероятна. Даже если у него неудачный день, он все равно забьет гол или два. Этому мне еще учиться и учиться, - цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди рассказал, что не мог предположить, что к 1 декабря на счету нападающего будет 25 заброшенных шайб.

Напомним, что всего в текущем сезоне на счету 23-летнего чешского форварда «Бостона» 42 (25+17) очков, с которыми он занимает четвертое место в списке бомбардиров лиги.