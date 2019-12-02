Александр Барабанов: Гол есть гол, г..ном не пахнет! Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

– Александр, непростой матч был для вас. Казалось, что ЦСКА даже местами переигрывает. За счет чего удалось победить?

– За счет характера. Каждый сыграл свою лучшую роль, шли в тело, накрывали шайбы, бросали. ЦСКА – это принципиальный соперник.

– Эпизод с последним голом – не фарт Сорокина, не успел он сомкнуть щитки. Ошибка вратаря москвичей?

– А мне то что! Фарт – не фарт. Гол есть гол, г..ном не пахнет!

– Когда Марченко отдал вам на пустые ворота – не ожидали?

– Если честно, не ожидал. С удобной хотел забить, первый хет-трик – думал не зайдет шайба, но попала. Здорово.

– У СКА 9 побед подряд, вы стали первыми на Западе. Как набрали такой ход?

– Пока еще только набираем. Главное – это плей-офф. Стараемся улучшать игру от матча к матчу. Первыми быть приятно, чемпионский дух.

– Ваша хорошая игра связана с переводом в первое звено или форму набрали?

– Тяжелый вопрос. Много факторов…Что их мусолить? Главное – забивать, помогать команде.

– Шайбу забрали?

– Пресс-атташе сказал, что забрал. Приятно будет поставить ее на полку. У меня есть с Олимпиады сувенирная, первые шайбы в МХЛ, ВХЛ, КХЛ.

– У Самонова были яркие сейвы…

– Он был на высоте. Команде легче, когда в обороне все хорошо.