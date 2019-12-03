«Баффало» разгромил «Нью-Джерси», у Гусева передача «Клинки» забросили семь шайб, из них пять – в первом периоде.

«Баффало» нанес поражение «Нью-Джерси» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал форвард «клинков» Юхан Ларссон, отметившийся тремя результативными передачами.

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев поучаствовал в единственной шайбе гостей. Теперь на его счету 12 (5+7) очков в 23 матчах сезона.

«Баффало» набрал 31 очко и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе. «Нью-Джерси» остается последним в Столичном дивизионе с 22 очками.

В следующих матчах 3 декабря «Нью-Джерси» примут «Вегас», а 5 декабря «Баффало» сыграет в гостях с «Калгари».

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«Баффало» – «Нью-Джерси» – 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Голы: Айкел, 3. Скиннер, 5. Шири, 7, 17. Асплунд, 20. Олофссон, 25. Йокихарью, 33 (бол) – Хишир (Гусев), 29 (бол).