Митчелл Марнер: Надеюсь, что скоро вернусь В понедельник форвард провел первую после 9 ноября тренировку с командой.

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- Надеюсь, что скоро вернусь. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Давайте дождемся завтрашнего дня, потом следующего и так далее. Самым важным для меня был отдых. Я делал все, чтобы оставаться в хорошей форме и чувствовать себя комфортно на льду, когда вернусь в состав. Совсем не удивлен, что благодаря врачам и массажистам я быстро восстанавливаюсь, - приводит слова Марнера пресс-служба НХЛ.

Марнер получил травму в матче против «Филадельфии» (2:3 Б). Предполагалось, что форвард пропустит минимум месяц.

Добавим, что на счету Марнера 18 (4+14) очков в 18 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ.