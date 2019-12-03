Митчелл Марнер: Надеюсь, что скоро вернусь

- Надеюсь, что скоро вернусь. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Давайте дождемся завтрашнего дня, потом следующего и так далее. Самым важным для меня был отдых. Я делал все, чтобы оставаться в хорошей форме и чувствовать себя комфортно на льду, когда вернусь в состав. Совсем не удивлен, что благодаря врачам и массажистам я быстро восстанавливаюсь, - приводит слова Марнера пресс-служба НХЛ.
Марнер получил травму в матче против «Филадельфии» (2:3 Б). Предполагалось, что форвард пропустит минимум месяц.
Добавим, что на счету Марнера 18 (4+14) очков в 18 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Гусев рвет и мечет. «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав