Шелдон Киф: Не думаю, что нам придется долго ждать возвращения Марнера В понедельник форвард провел первую после 9 ноября тренировку с командой.

- Он замечательно выглядел сегодня на тренировке, работал с огромной самоотдачей. Я не знаю, когда он будет играть. Сегодня он сделал первый шаг - провел с нами первую тренировку. Врачи поговорят с ним, оценят его состояние после занятия. Не думаю, что нам придется его долго ждать, - приводит слова главного тренера «Торонто» пресс-служба НХЛ.

Марнер получил травму в матче против «Филадельфии» (2:3 Б). Предполагалось, что форвард пропустит минимум месяц.

Добавим, что на счету Марнера 18 (4+14) очков в 18 встречах текущего регулярного чемпионата.