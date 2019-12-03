Шелдон Киф: Не думаю, что нам придется долго ждать возвращения Марнера

- Он замечательно выглядел сегодня на тренировке, работал с огромной самоотдачей. Я не знаю, когда он будет играть. Сегодня он сделал первый шаг - провел с нами первую тренировку. Врачи поговорят с ним, оценят его состояние после занятия. Не думаю, что нам придется его долго ждать, - приводит слова главного тренера «Торонто» пресс-служба НХЛ.
Марнер получил травму в матче против «Филадельфии» (2:3 Б). Предполагалось, что форвард пропустит минимум месяц.
Добавим, что на счету Марнера 18 (4+14) очков в 18 встречах текущего регулярного чемпионата.
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