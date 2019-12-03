Шайба Прохоркина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Анахаймом» Хоккеисты «Лос-Анджелеса» уступили «Анахайму» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

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В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Дерек Грант (6-я и 60-я минуты), Якоб Сильверберг (10) и Картер Роуни (27). У «Кингз» отличились Кертис Макдермид (27) и Николай Прохоркин (32).

В следующем матче чемпионата «Лос-Анджелес» в пятницу сыграет на своем льду против «Вашингтона», «Анахайм» также встретится с «Вашингтоном», но днем позже.