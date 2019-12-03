«Чикаго» отстранил Кроуфорда после обвинений в жестоком обращении с игроками С обвинениями выступили Эйвери и Сопел.

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Ассистент главного тренера «Чикаго» Марк Кроуфорд отстранен от работы в связи с обвинениями, с которыми выступили его бывшие игроки.

The Chicago Blackhawks will be conducting a thorough review of assistant coach Marc Crawford based on the recent allegations that have been made regarding his conduct with another organization. — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 3, 2019

Ранее Шон Эйвери заявил, что в сезоне-2006/2007 Кроуфорд, возглавлявший тогда «Лос-Анджелес», ударил его ногой во время матча. А бывший защитник «Металлурга» (Новокузнецк) и «Салавата Юлаева» Брент Сопел жаловался на жестокое обращение со стороны Кроуфорда в «Ванкувере».

Таким образом, Кроуфорд отсутствовал на скамейке запасных команды в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (0:4).

Напомним, Кроуфорд вошел в тренерский штаб «Чикаго» в июне. Ранее он возглавлял «Колорадо», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Даллас», а в конце прошлого сезона был исполняющим обязанности главного тренера «Оттавы».

Добавим, что на прошлой неделе «Калгари» отправил в отставку Билла Питерса после обвинений в расизме со стороны уроженца Нигерии Акима Алиу.