Джон Таварес: Михеев играет потрясающе в этом сезоне Капитан «Торонто» Джон Таварес поделился мнением об игре в одном звене с российским нападающим Ильей Михеевым.

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- Илья играет потрясающе в этом сезоне. Он справляется просто великолепно. Думаю, нет смысла говорить, что значил Зак Хайман для меня и Митча в прошлом году, он был важным элементом в нашем успехе. Шелдон делает то, что считает лучшим для команды и старается, чтобы все играли на максимуме, - приводит слова Тавареса TSN.

Отметим, что после прихода на пост главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа, Михеев заменил во второй тройке Зака Хаймана, который перешел в третье звено к Александеру Керфуту и Каспери Капанену.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Михеева 17 (4+13) очков в 28 матчах регулярного чемпионата.