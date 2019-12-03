Тэйлор Холл: У «Нью-Джерси» есть ребята, способные играть намного лучше Нападающий «Нью-Джерси» прокомментировал крупное поражение команды в гостевом матче против «Баффало» (1:7).

- У меня заканчиваются объяснения такой нашей игры. Это сложно. Игра слишком плоха. У нас есть ребята, способные играть намного лучше. Надо это сделать, - приводит слова Холл официальный сайт НХЛ.

Напомним, что голкипер Луи Доминг «Девилз» пропустил пять шайб после 15 бросков и в первом перерыве был заменен на Маккензи Блэквуда.

Отметим, что в раз «Нью-Джерси» пропускал пять шайб за период 9 февраля 1993 года.