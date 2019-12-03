Билялов, Лехтонен и Яшкин - лучшие игроки КХЛ в ноябре Континентальная хоккейная лига определила лауреатов ноября в четырех номинациях.

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Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший победы в четырех из шести матчей, в том числе две – на ноль.

Лучшим защитником признан Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший вместе с командой 5 побед в 9 матчах и набравший в них 5 (3+2) очков.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» Мск), одержавший вместе с командой 6 побед в 9 матчах и набравший в них 14 (6+8) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Кирилл Марченко (СКА), одержавший вместе с командой победы во всех 8 матчах месяца и набравший в них 6 (3+3) очков.