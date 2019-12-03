КХЛ представила форму команд на Матч звезд (фото)

КХЛ опубликовала фотографии формы, в которой будут играть команды на Матче звезд лиги.
Игроки дивизиона Боброва – домашнего в московском матче – выйдут на лед в красной форме, образ которой собран по цвету полотна герба и знамени Москвы, а также одного из его архитектурных символов – Московского Кремля.
В экипировке дивизиона Тарасова главенствует белый – на геральдике покровитель Москвы Георгий сидит на белом коне.
Форма игроков дивизиона Чернышева окрасилась в синий, подобно цвету плаща Победоносца.
Лейтмотивом во внешнем облике дивизиона Харламова стал желтый цвет как допустимое воспроизведение золотого, цвета копья Георгия Победоносца, которым он поражает черного змея (а Златоглавая – одно из старинных неофициальных названий столицы).
Яркие цвета столицы. Это форма на #KHLAllStar.— КХЛ (@khl) December 3, 2019
Подробнее: https://t.co/GKu67kbYp2 pic.twitter.com/4vPIUEqgIB
Напомним, накануне КХЛ объявила имена первых 12 участников Матча звезд, которые были выбраны по итогам голосования болельщиков.
Ими стали:
Дивизион Боброва:
вратарь – Юлиус Гудачек («Спартак»), защитник – Юусо Хиетанен («Торпедо), форвард – Вадим Шипачев («Динамо»).
Дивизион Тарасова:
вратарь – Йонас Энрот («Динамо» Мн), защитник – Илья Шинкевич («Витязь»), форвард – Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн).
Дивизион Харламова:
вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»), защитник – Кристиан Хенкель («Ак Барс»), форвард – Найджел Доус («Автомобилист»).
Дивизион Чернышева:
вратарь – Юха Метсола («Салават Юлаев»), защитник – Вячеслав Войнов («Авангард»), форвард – Кирилл Семенов («Авангард»).
Матч звезд КХЛ пройдет 20 января на «ВТБ Арене» в Москве.