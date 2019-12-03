Тодд Маклеллан: Прохоркин оказывал влияние на игру, хотелось бы чтобы так играли и другие

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан высказался об игре форварда Николая Прохоркина после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:4).
«Он провел несколько хороших смен, получил повышение, забил прекрасный гол и оказывал влияние на игру, – приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги. – Мне бы хотелось, чтобы больше других ребят так делали».
Отметим, что 26-летний российский нападающий провел на льду 14 минут 7 секунд, забросил свою четвертую шайбу в сезоне и завершил игру с показателем полезности «+1».
В следующем матче 4 декабря «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон».
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