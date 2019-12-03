Майк Пелино: Кошечкин по-прежнему лучший вратарь в лиге Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом».

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» победил «Металлург» из Магнитогорска, оказавшись удачливее в долгой серии буллитов, после того как основное время и овертайм завершились вничью 2:2. Сразу после матча главный тренер победителей Майк Пелино дал интервью в прямом эфире канала «Матч ТВ», особо похвалив голкипера соперников Василия Кошечкина.

На вопрос о том, почему в конце третьего периода «Локомотиву» не удалось реализовать численное преимущество пять на три, канадец ответил шуткой: «У нас были шансы забросить, но, наверное, мы хотели продлить удовольствие болельщиков, подарив им овертайм и серию буллитов. Я работаю в лиге уже целых семь лет, и для меня Кошечкин по-прежнему лучший вратарь в лиге. Так было, когда я здесь начинал, и он до сих пор остается лучшим. Так, что я очень рад, что сегодня мы забросили ему две шайбы. В прошлой игре в атаке вообще ничего не получалось».

«Локомотив» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 35 встречах и опережая «Йокерит» по количеству побед в основное время.

Следующий матч ярославцы проведут 6 декабря на своей площадке. Соперником «Локомотива» будет московское «Динамо».