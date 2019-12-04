«Нью-Джерси» уступил «Вегасу» в первом матче после смены тренера

«Нью-Джерси» уступил «Вегасу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 (1:0, 1:1, 1:3).
Героем встречи стал нападающий победителей Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик.
Никита Гусев провел на льду чуть менее 15 минут и закончил встречу с показателем полезности »-1».
Напомним, перед этой встречей «Нью-Джерси» уволил главного тренера команды Джона Хайнса.
«Девилз» замыкает турнирную таблицу Столичного дивизиона, имея в активе 22 очка.
«Вегас» идет третьим в Тихоокеанском дивизионе (34).
7 декабря «Нью-Джерси» примет «Чикаго», а 6 декабря «Вегас» сыграет на выезде против «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Голы: Палмьери, 17. Братт, 35. Хишир, 50:00. — Стивенсон, 26. Марчессо, 42, 46, 50.