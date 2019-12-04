«Монреаль» обыграл «Айлендерс» «Канадиенс» прервали серию из восьми поражений подряд.

Загрузка...

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на своем льду принимал «Айлендерс».

Хозяева одержали победу со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

У победителей по два очка набрали Брендан Галлахер (1+1), Ши Уэбер (1+1) и Филлип Дано (1+1).

Семен Варламов на лед не выходил.

«Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона (30 очков), «Айлендерс» идет вторым в Столичном дивизионе (38).

Следующие матчи обе команды проведут 6 декабря на своих площадках.

«Монреаль» сыграет с «Колорадо», а «Айлендерс» - с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Айлендерс» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Дано, 20. Галлахер, 34. Питри, 43. Уэбер, 60. — Мэйфилд, 43. Барзаль, 58.