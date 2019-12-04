«Бостон» обыграл «Каролину», Халак отразил все 24 броска «Брюинз» одержали восьмую победу подряд.

Загрузка...

«Бостон» на своем льду обыграл «Каролину» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Заброшенными шайбами отметились Чарли Койл и Давид Крейчи.

Голкипер хозяев Ярослав Халак отразил все 24 броска по своим воротам.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на площадке более 16 минут и результативными действиями не отметился.

«Бостон» продолжает уверенно лидировать в таблице Атлантического дивизиона. Команда набрала 45 очков.

«Каролина» идет четвертой в Столичном дивизионе (33).

Следующие матчи обе команды проведут дома 6 декабря.

«Бостон» примет «Чикаго», а «Каролина» - «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Койл, 56. Крейчи, 58.