«Сан-Хосе» дома уступил «Вашингтону» Команда Овечкина выиграла свой четвертый матч подряд.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» играл против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

На счету «Вашингтона» дублями отметились двое нападающих – американец Гарнет Хэтэуэй (14, 23) и чех Якуб Врана (15, 23), также шайбу забросил защитник Джон Карлсон (17). В составе хозяев отличились Мелкер Карлссон (3) и Эвандер Кейн (53).

Что касается игры россиян, то Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в общей сложности провели на льду практически 40 минут игрового времени и результативными действиями не отметились. А вот защитник Дмитрий Орлов выполнил голевую передачу на один из голов Враны.

Таким образом, «Вашингтон» набирает 45 очков и делит первое место в Восточной конференции с «Бостоном». «Сан-Хосе» располагается на девятой строчке на Западе, имея в своем активе 31 очко после 29 встреч.

В следующем матче команда Овечкина проведет в гостях против «Вегаса», а «Сан-Хосе» сыграет с «Каролиной».