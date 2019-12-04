Маршессо признан лучшим игроком дня в НХЛ НХЛ объявила имена трех лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой дня был признан нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо.

28-летний канадец оформил хет-трик в победной игре против «Нью-Джерси» (4:3).

Вратарь «Бостона» Ярослав Галак стал второй звездой дня.

Голкипер отразил все 24 броска в игре с «Каролиной» (2:0). Для словака это 49-й матч без пропущенных шайб в НХЛ.

Замкнул тройку защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

Американец набрал 3 (1+2) очка в игре против «Сан-Хосе» и помог своей команде одержать победу 5:2.