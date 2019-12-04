Игорь Горбенко: СКА – очень мастеровитая команда - Советский спорт
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04 декабря 2019 14:48ХоккейКорегин Владислав

Игорь Горбенко: СКА – очень мастеровитая команда

Сегодня команды встретятся в Санкт-Петербурге.

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА оценил нынешнюю форму питерской команды.

– Нам предстоит хороший матч – большая игра с хорошим соперником, с лидером Западной конференции. Встреча будет интересной, тяжелой, такие игры всегда ждешь и готовишься к ним. Питер – хороший раздражитель для нас, знаем, что они выиграли 9 матчей подряд. Это тоже немаловажно, придает команде уверенности. Но мы к этому готовы. СКА – очень мастеровитая команда. Нужно не дать им пространства, потому что исполнителей там хватает, – цитирует Горбенко официальный сайт казанцев.

Обе команды занимают первые места в своих конференциях – «Ак Барс» на Востоке (33 игры и 53 очка), а питерский клуб – на Западе (48 очков в 35 матчах).

Матч между коллективами пройдет сегодня в 19.30 по московскому времени.

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