«Витязь» в гостях обыграл «Амур» - Советский спорт
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04 декабря 2019 15:10ХоккейКорегин Владислав

«Витязь» в гостях обыграл «Амур»

Хабаровский клуб потерпел второе поражение кряду.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» принимал у себя подольский «Витязь». Итоговый результат – 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев дублем отметился 27-летний нападающий Владислав Ушенин (16-я и 58-я минуты). Гости ответили шайбой финна Йонаса Няттинена (8) и Александра Семина (50).

Подопечные Михаила Кравца смогли добиться победы в серии буллитов. Единственная реализованная попытка на счету Семина.

Таким образом, «Витязь» набрал 43 очка и расположился на четвертом месте в Западной конференции, а хабаровчане занимают предпоследнюю строчку на Востоке (31 очко).

В следующем матче подмосковный клуб отправится во Владивосток к «Адмиралу», а «Амур» примет дома «Куньлунь Ред Стар».

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