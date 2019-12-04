ЦСКА одержал волевую победу над московским «Динамо» Столичное дерби в КХЛ завершилось со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Финский форвард «Динамо» Юусо Хиетанен в большинстве открыл счет на 11-й минуте, но на 19-й Сергей Толчинский восстановил равновесие. Победитель напряженного матча был определен за две минуты и 19 секунд до конца третьего периода, когда Максим Шалунов добил шайбу в сетку на пятачке после броска Ивана Телегина и сэйва динамовского вратаря Ивана Бочарова.

У армейцев три победы в последних четырех матчах. Динамовцы потерпели второе поражение кряду.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 49 очков в 34 играх. «Динамо» занимает третье место (43 очка в 35 встречах).

6 декабря московское «Динамо» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». ЦСКА следующий матч проведет 8 декабря в гостях у минского «Динамо».