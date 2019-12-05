Александр Романов: Надо настраивать себя на молодежный чемпионат мира как можно жестче Турнир пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.

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Защитник молодежной сборной России Александр Романов высказался о настрое перед чемпионатом мира в Чехии.

«Какой-никакой опыт игры на чемпионате мира у меня есть, – приводит ТАСС слова 19-летнего игрока, – сейчас у нас большинство новых ребят, и надо настраивать себя на этот турнир как можно жестче».

Напомним, Романов выступал за молодежную сборную России на чемпионате мира в прошлом году, где вместе с командой стал бронзовым призером. Воспитанник «Крыльев Советов» стал лучшим ассистентом турнира и занял первое место по показателю полезности. Его признали лучшим защитником и включили в символическую сборную.

Молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).