Артем Бурдасов: Победная серия? Вообще не думаем о ней - Советский спорт
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05 декабря 2019 10:29ХоккейЛипкин Антон

Артем Бурдасов: Победная серия? Вообще не думаем о ней

Победа над «Ак Барсом» стала для СКА десятой подряд.

Форвард СКА Артем Бурдасов после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге высказался о победной серии команды.

«Если честно, то мы вообще не думаем об этом – как и не думали и месяц назад, и полтора, когда мы выходили играть каждую игру, – приводит слова 28-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Так получилось, что сейчас мы нащупали свою игру – и она идет. Главное теперь - не потерять ее нить».

Отметим, что победа над «Ак Барсом» стала для СКА десятой подряд. В последний раз команда проиграла 2 ноября в матче с «Локомотивом» (1:2).

СКА набрал 50 очков и сохранил первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующим соперником СКА 9 декабря станет московское «Динамо».

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