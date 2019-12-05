Защитник «Вашингтона» Карлсон признан лучшим игроком дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов игрового дня.

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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон стал первой звездой.

В победной игре против «Лос-Анджелеса» (3:1) игрок оформил дубль.

Второй звездой признан вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри.

В матче против «Сент-Луиса» (3:0) голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку нападающий «Оттавы» Тайлер Эннис.

Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в игре с «Эдмонтоном» (5:2).