Защитник «Вашингтона» Карлсон признан лучшим игроком дня в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон стал первой звездой.
В победной игре против «Лос-Анджелеса» (3:1) игрок оформил дубль.
Второй звездой признан вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри.
В матче против «Сент-Луиса» (3:0) голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам.
Замкнул тройку нападающий «Оттавы» Тайлер Эннис.
Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в игре с «Эдмонтоном» (5:2).
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