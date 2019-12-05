Артем Лукоянов – о матче со СКА: Не думаю, что кого-то можно упрекнуть «Ак Барс» по буллитам проиграл СКА в Санкт-Петербурге.

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Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Конечно, хотелось выиграть у них – это хорошая команда, – приводит слова 30-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Не повезло чуть-чуть на буллитах. Одно очко все равно заработали, тоже неплохо.

Все сражались до последнего, сравняли за минуту до конца. Чуть не повезло нам, но все молодцы – не думаю, что кого-то можно упрекать».

Напомним, СКА открыл счет на 52-й минуте, а за 66 секунд до конца третьего периода форвард «Ак Барса» Патрис Кормье забросил ответную шайбу.

«Ак Барс» набрал 54 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции и всей лиге. Следующим соперником команды 6 декабря станет «Торпедо». Матч пройдет в Нижнем Новгороде.