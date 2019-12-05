Виктор Тихонов – о матче со СКА: Очко все-таки взяли, это тоже очень важно - Советский спорт
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05 декабря 2019 10:42ХоккейЛипкин Антон

Виктор Тихонов – о матче со СКА: Очко все-таки взяли, это тоже очень важно

«Ак Барс» проиграл СКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Игра была зрелищной, интрига сохранялась до последней минуты, – приводит слова 31-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Очко все-таки взяли, в концовке забили гол – это тоже очень важно. Конечно, хотелось бы победить».

Напомним, «Ак Барс» сравнял счет в матче за 66 секунд до конца третьего периода благодаря голу канадца Патриса Кормье.

Отметим, что Тихонов выступал за СКА с 2011 по 2015 годы и с 2016 по 2019 годы. 7 ноября он был обменян в «Ак Барс».

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