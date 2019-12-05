Дмитрий Квартальнов: Хотели сыграть со СКА поэнергичнее, но не получилось «Ак Барс» проиграл СКА по буллитам.

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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Равная игра была, вратари неплохо сыграли, – приводит слова Квартальнова официальный сайт СКА. – Знаете, мы хотели немного по-другому сыграть, поэнергичнее, учитывая матчи соперника до этого. Это не получилось.

Нам в плюс то, что забили в концовке в большинстве, все-таки не выходило до этого. Но по буллитам СКА нас превзошел».

Напомним, СКА продлил победную серию до десяти матчей и остался на первом месте в Западной конференции. «Ак Барс» сохраняет лидерство на Востоке и во всей лиге.

В следующем матче 6 декабря «Ак Барс» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.