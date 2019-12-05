Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии - Советский спорт
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05 декабря 2019 11:53ХоккейЛипкин Антон

Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии

Турнир в Фиспе пройдет 12-13 декабря.

Штаб сборной России определился с составом олимпийской сборной России на турнир NaturEnergie Challenge в Швейцарии, сообщает официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России:

вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» Мск), Иван Федотов («Трактор»);

защитники: Николай Демидов, Андрей Ермаков (оба – «Сибирь»), Зият Пайгин, Дамир Шарипзянов (оба – «Нефтехимик»), Егор Воронков («Витязь»), Григорий Дронов («Металлург»), Илья Карпухин («Трактор»), Вадим Кудако («Северсталь»);

форварды: Артур Каюмов, Николай Коваленко, Павел Кудрявцев (все – «Локомотив»), Владимир Брюквин, Иван Игумнов (оба – «Динамо» Мск), Владислав Кодола, Богдан Якимов (оба – «Северсталь»), Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Алексей Бывальцев («Витязь»), Артем Галимов («Ак Барс»), Александр Дергачев (СКА), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).

Командой будет руководить Олег Браташ, его ассистентами станут тренеры Константин Горовиков, Владимир Филатов, а также тренер вратарей Александр Колобков.

В турнире также примут участие сборные Швейцарии, Словакии и Норвегии. 12 декабря Россия сыграет со Словакией, а второй соперник определится по итогам матчей первого дня.

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