Валерий Брагин: Вызвали много игроков из наших чемпионатов, это значит, что система развивается Молодежная сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Чехии.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал выбор расширенного состава на чемпионат мира в Чехии.

«Проведен серьезный отбор, вызвали тех, кто зарекомендовал себя наилучшим образом, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – В составе много игроков из наших чемпионатов, это говорит о том, что система развивается, ведется работа над тем, чтобы игроки оставались в России. 10 декабря приступим к тренировкам в Новогорске, а окончательно сформируем состав уже после товарищеских матчей в Чехии и Словакии».

Напомним, молодежный чемпионат мира в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце. На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).

Отметим, что перед турниром сборная России сыграет со Словакией и Казахстаном.