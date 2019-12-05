Вольски покидает «Куньлунь» Игрок выступал за китайский клуб с октября 2018 года.

Загрузка...

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» выставил на драфт отказов канадца Войтека Вольского, сообщает пресс-служба КХЛ.

В активе 33-летнего хоккеиста 4 (2+2) очка в текущем сезоне КХЛ.

Ранее Вольски выступал за магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо». Всего на его счету в КХЛ 334 матча, в которых он набрал 238 очков (100+138).

Канадец является обладателем Кубка Гагарина 2016 года в составе «Металлурга».