Вольски покидает «Куньлунь» - Советский спорт
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05 декабря 2019 12:16ХоккейНечаев Юрий

Вольски покидает «Куньлунь»

Игрок выступал за китайский клуб с октября 2018 года.

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» выставил на драфт отказов канадца Войтека Вольского, сообщает пресс-служба КХЛ.

В активе 33-летнего хоккеиста 4 (2+2) очка в текущем сезоне КХЛ.

Ранее Вольски выступал за магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо». Всего на его счету в КХЛ 334 матча, в которых он набрал 238 очков (100+138).

Канадец является обладателем Кубка Гагарина 2016 года в составе «Металлурга».

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