«Салават Юлаев» дома уступил «Металлургу» - Советский спорт
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05 декабря 2019 19:40ХоккейКорегин Владислав

«Салават Юлаев» дома уступил «Металлургу»

Магнитогорцы одержали победу после серии буллитов.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» принимал у себя магнитогорский «Металлург».

В составе хозяев шайбой отметился 26-летний нападающий Александр Кадейкин (17-я минута). Во втором периоде счет сравнял Николай Кулемин (37). Исход матча решался в серии буллитов. Победная попытка за игроком «Металлурга» Андреем Локтионовым.

Отметим, что оба клуба выступают в Восточной конференции. Уфимский клуб занимает третье место, набрав 43 очка после 37 встреч. Что касается магнитогорцев, то они находятся на седьмом месте (39 очков).

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в гостях против нижнекамского «Нефтехимика», а «Металлург» примет дома челябинский «Трактор».

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