«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор» Нижнекамцы одержали вторую победу кряду.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» играл против челябинского «Трактора». Итоговый результат встречи – 6:4 в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

За хозяев шайбами отметились Зак Митчелл (4-я и 59-я минуты), Якоб Берглунд (26), Степан Захарчук (31), Ильдар Шиксатдаров (31) и Денис Казионов (60). Челябинцы смогли ответить результативными бросками Руслана Карлина (17), Эндрю Кэйлофа (28), Александра Авцина (50) и Томаша Гики (60).

Таким образом, «Нефтехимик» набирает 38 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Трактор» располагается на последней строчке с 26 очками.

Следующий матч нижнекамцы сыграют против «Салавата Юлаева», а «Трактор» отправится в гости в Магнитогорск к местному «Металлургу».