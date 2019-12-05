«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» играл против челябинского «Трактора». Итоговый результат встречи – 6:4 в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.
За хозяев шайбами отметились Зак Митчелл (4-я и 59-я минуты), Якоб Берглунд (26), Степан Захарчук (31), Ильдар Шиксатдаров (31) и Денис Казионов (60). Челябинцы смогли ответить результативными бросками Руслана Карлина (17), Эндрю Кэйлофа (28), Александра Авцина (50) и Томаша Гики (60).
Таким образом, «Нефтехимик» набирает 38 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Трактор» располагается на последней строчке с 26 очками.
Следующий матч нижнекамцы сыграют против «Салавата Юлаева», а «Трактор» отправится в гости в Магнитогорск к местному «Металлургу».
Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав «Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования Лионель Месси выдающийся футболист и имеет право считать себя лучшим в 2019 году, но решать это должны профессионалы, а не журналисты из Белиза и Руанды. 04.12.2019 17:28 Футбол Зибрак Артем ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий «ЛЮстрация» для Валиевой. В Турине стартовал финал Гран-при В начале первого дня финала Гран-при-2019 лидерство после короткой программы у юниорок захватила Алиса Лю из США. Ее преследуют четыре российских фигуристки. 05.12.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай