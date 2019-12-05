Андрей Мартемьянов – о поражении «Сочи»: На буллиты нас не хватило чисто физически Он считает, что команда не может показывать свой максимум в связи с большим количеством травмированных игроков.

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Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результата встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

– Очень хороший матч, напряженный, думаю, что болельщикам понравился. Хотел бы сказать большое спасибо всем парням. Нас, к сожалению, становится все меньше и меньше, но мы проявляем характер, стойкость. Команда, несмотря ни на что, идет вперед и та шайба, которой мы сравняли счет, дорогого стоит. На буллиты нас, скорее всего, не хватило чисто физически. Команде большое спасибо, была хорошая игра, – цитирует Мартемьянова официальный сайт сочинской команды.

После 33 сыгранных игр «Автомобилист» находится на пятом месте в Восточной конференции, набрав 40 очков.

Следующую игру команду проведет 7 декабря против рижского «Динамо».