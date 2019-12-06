«Айлендерс» победил «Вегас», Варламов отразил 31 бросок

«Айлендерс» в овертайме обыграл «Вегас» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).
Победная шайба на счету Райана Пулока.
Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 бросок из 33.
«Островитяне» занимают второе место в Столичном дивизионе. В активе команды 38 очков.
«Вегас» расположился на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе (34).
Следующую встречу «Айлендерс» проведет на выезде, 8 декабря против «Далласа». «Вегас» примет «Рейнджерс» 9 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Клаттербак, 25. Нельсон, 44. Пулок, 64. — Тах, 36. Марчессо, 56.
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