«Айлендерс» победил «Вегас», Варламов отразил 31 бросок «Вегас» проиграл впервые за пять встреч.

«Айлендерс» в овертайме обыграл «Вегас» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Победная шайба на счету Райана Пулока.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 31 бросок из 33.

«Островитяне» занимают второе место в Столичном дивизионе. В активе команды 38 очков.

«Вегас» расположился на третьей строчке в Тихоокеанском дивизионе (34).

Следующую встречу «Айлендерс» проведет на выезде, 8 декабря против «Далласа». «Вегас» примет «Рейнджерс» 9 декабря.

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Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Клаттербак, 25. Нельсон, 44. Пулок, 64. — Тах, 36. Марчессо, 56.