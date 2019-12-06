Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Виннипег» в овертайме «Даллас» прервал серию из четырех поражений подряд.

«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0).

Автором победной шайбы стал Джо Павелски.

Один из голов в основное время на счету Дениса Гурьянова. Всего в его активе 9 (5+4) очков в текущем сезоне.

Хоккеисты «Старз» Антон Худобин и Александр Радулов участия в матче не принимали.

В таблице Центрального дивизиона «Виннипег» находится на третьей позиции, у команды 36 очков, «Даллас» расположился на одну строчку ниже (35).

Следующие игры команды проведут на своих площадках. «Старз» - 8 декабря против «Айлендерс», а «Виннипег» - 9 декабря с «Анахаймом».

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«Даллас» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бенн, 19. Гурьянов, 30. Павелски, 63. — Уилер, 42. Шайфле, 60.