«Калгари» одержал победу над «Баффало» «Флэймз» выиграли третью игру подряд.

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В заключительном матче игрового дня в НХЛ «Калгари» на своей площадке обыграл «Баффало» 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

У хозяев отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер, Шон Монахан и Милан Лучич. В составе «Сэйбрз» заброшенные шайбы на свой счет записали Сэм Райнхарт, Джейк Маккейб и Джек Айкел.

«Калгари» набрал 32 очка и находится на шестом месте в Тихоокеанском дивизионе. «Баффало» идет на третьем месте в Атлантическом дивизионе (31).

Следующие матчи обе команды сыграют 8 декабря. «Флэймз» дома примут «Лос-Анджелес», а «Баффало» отправится в гости к «Ванкуверу».

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«Калгари» — «Баффало» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Годро, 17. Ридер, 32. Монахан, 36. Лучич, 44. — Райнхарт, 4. Маккейб, 58. Айкел, 60.