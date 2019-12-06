Георгиев и Свечников признаны лучшими хоккеистами игрового дня в НХЛ Лига объявила имена трех звезд дня.

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Первой звездой дня признан вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев.

В игре против «Коламбуса» (3:2) голкипер отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Нападающий забросил шайбу, отдал голевую передачу и реализовал победный буллит в игре против «Сан-Хосе» (3:2 Б).

Замкнул тройку Фил Кессел из «Аризоны».

Нападающий оформил дубль в победном матче против «Филадельфии» (3:1).