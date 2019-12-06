Тренер «Каролины»: Свечников становится все лучше и лучше

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор похвалил российского нападающего команды Андрея Свечникова.
«Он становится все лучше и лучше, все более уверенным в своих силах. С ним трудно справиться. Вот почему он собирается стать великим игроком», - цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
Напомним, в победной игре против «Сан-Хосе» (3:2 Б) Свечников набрал два очка (1+1). Также он реализовал победный буллит. НХЛ признала россиянина второй звездой игрового дня.
Всего в текущем сезоне Свечников набрал 31 (12+19) очко в 29 матчах.
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