«Адмирал» победил «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ Дальневосточники выиграли после двух поражений подряд.

«Адмирал» обыграл «Витязь» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

В первом периоде форвард Олег Ломако и швед Адам Альмквист забили два гола гостям с интервалом в 76 секунд. На 59-й минуте Алексей Макеев отыграл одну шайбу, но за четыре секунды до сирены еще один швед из «Адмирала» Маркус Люнг поразил пустые ворота «Витязя».

«Адмирал» набрал 40 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Витязя» осталось 43 очка и пятое место на Западе.

В следующих матчах 7 декабря «Адмирал» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар», а 9 декабря «Витязь» примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Витязь» (Московская область) – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ломако, 15 (бол). Альмквист, 16. Люнг, 60 (пв) – Макеев, 59.