Сергей Светлов: Ключевым стало то, что в большинстве забили, а в меньшинстве не пропустили

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.
«Игра была интересная, быстрая, – сказал Светлов на пресс-конференции. – Мы начали хорошо – повели 2:0. Это сыграло свою роль: мы стали осторожничать, а соперник добавил в оборотах. Во втором периоде не справлялись с дальней скамейкой, из-за чего не совсем были четкие смены. В некоторых моментах нас поймали на усталости при пересменках, пошел брак.
В целом игра получилась содержательной, в концовке мы справились. Ключевым моментом стало то, что в большинстве забили, а в меньшинстве не пропустили».
Напомним, голы у «Адмирала» забили Олег Ломако, а также шведы Адам Альмквист и Маркус Люнг.
«Адмирал» набрал 40 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 7 декабря команда также дома сыграет с «Куньлунь Ред Стар».
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