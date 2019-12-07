«Нэшвилл» вызвал Тренина из АХЛ В пятницу «Нэшвилл» вызвал российского форварда Якова Тренина из «Милуоки» (АХЛ).

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Тренин дебютировал в НХЛ 19 октября во встрече против «Флориды», этот матч остается его единственной за «Предаторз».

Отметим, что 22-летний нападающий, набрав 26 (14+12) очков в 19 встречах, является лучшим бомбардиром «Эдмиралз» и занимает пятую строчку в списке бомбардиров Американской хоккейной лиги.