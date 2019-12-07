Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Ковальчук выдающийся игрок, но ситуация с ним сложная

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию, сложившуюся с российским нападающим команды Ильей Ковальчуком.
«Ситуация с ним сложная для всех нас. Это, безусловно, выдающийся хоккеист. Происходящее никак не связано с его человеческими качествами, трудовой этикой или чем-то подобным. Он работает усердно наравне с остальными. Это сложная ситуация, но мы с ней справимся», - приводит слова Маклеллана LA Kings Insider.
В текущем сезоне Ковальчук принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 36-летний россиянин набрал 9 (3+6) очков и заработал показатель полезности »-10».
«Лос-Анджелес» занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе.
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