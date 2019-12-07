«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» «Кингз» потерпели третье поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Победную шайбу, еще в первом периоде, забросил Алекс Чиассон.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду более 11 минут, но результативными действиями не отметился.

В таблице Тихоокеанского дивизиона «Эдмонтон» расположился на второй строчке. В активе команды 39 очков. «Лос-Анджелес» идет на последнем месте в дивизионе (24).

В следующих матчах «Кингз» сыграют на выезде с «Калгари» 8 декабря, а «Эдмонтон» примет «Баффало» 9 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Драйзатль, 12. Чиассон, 15. — Амадио, 54.