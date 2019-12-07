Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Анахайм» Александр Овечкин очков в матче не набрал.

«Анахайм» уступил «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

Победную шайбу в начале третьего периода забросил Якуб Врана.

В составе «Вашингтона» один из голов забил российский нападающий Евгений Кузнецов. Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу.

«Кэпиталз» продолжают лидировать в Столичном дивизионе. В активе команды 47 очков.

«Анахайм» занимает предпоследнее место в таблице Тихоокеанского дивизиона (28).

10 декабря «Вашингтон» дома примет «Коламбус», а днем ранее «Анахайм» встретится в гостях с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Гетцлаф, 38. Хенрик, 41. — Бойд, 9:00. Кузнецов, 26. Врана, 42.