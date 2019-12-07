НХЛ объявила имена лучших хоккеистов игрового дня Россияне в тройку не попали.

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НХЛ назвала трех звезд прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри.

В матче против «Аризоны» вратарь отразил все 33 броска по своим воротам. Американец не пропустил во втором матче подряд.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признан второй звездой.

В победном матче против «Лос-Анджелеса» (2:1) он набрал два (1+1) очка.

Замкнул тройку нападающий Якуб Врана из «Вашингтона».

Чех набрал два (1+1) очка в игре против «Анахайма». Его гол стал победным в матче.